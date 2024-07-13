«Они (администрация Байдена.— Прим. Ред.) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает», — отметил он.
По словам эксперта, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан играют на грани войны. При этом Макговерн добавил, что Россия «не попадется на эту удочку».
Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России продолжат уничтожать украинскую армию в своем темпе.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.