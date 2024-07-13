«Вплоть до Киева». Зеленскому сообщили пугающие новости

«Они (администрация Байдена.— Прим. Ред.) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает», — отметил он.