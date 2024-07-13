Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вплоть до Киева». Зеленскому сообщили пугающие новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если потребуется, Россия способна дойти до Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: © РИА Новости

«Они (администрация Байдена.— Прим. Ред.) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать. У него есть возможности, как я уже говорил, что он может дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает», — отметил он.

По словам эксперта, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан играют на грани войны. При этом Макговерн добавил, что Россия «не попадется на эту удочку».

Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России продолжат уничтожать украинскую армию в своем темпе.

В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.