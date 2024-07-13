Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности на границе с этой страной, сообщило госагентство Белта.