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Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, заявил о ликвидации напряженности на границе с этой страной, сообщило госагентство Белта.

Источник: © РИА Новости

«Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

По информации агентства, Лукашенко в Лунинецком районе (Брестская область) проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. Участники совещания — госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба вооруженных сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций вооруженных вил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

Лукашенко Александр