Лукашенко поручил отвести войска с украинской границы в места постоянной дислокации

Также глава Белоруссии призвал к диалогу по вопросу украинского конфликта. «Нам надо побыстрее договариваться. Но главное — надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — сказал он. Он отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.