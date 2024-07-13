Лукашенко поручил отвести войска с украинской границы в места постоянной дислокации

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — цитирует слова президента Белорусии агентство БЕЛТА.
Также глава Белоруссии призвал к диалогу по вопросу украинского конфликта. «Нам надо побыстрее договариваться. Но главное — надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — сказал он. Он отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.
В начале июля господин Лукашенко сообщил о приведении в состояние высокой боевой готовности некоторых видов войск из-за активизации на границе украинской армии. По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций. Также были выведены на позиции ракетные системы «Полонез» и «Искандер».