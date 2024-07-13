«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов», — приводит агентство РБК-Украина слова Либановой в материале на своем сайте.
«Ты не один — нас 52 миллиона» — фраза из популярного рекламного ролика, вышедшего на украинские телеэкраны в 1996 году. Это исторический максимум населения Украины, зафиксированный в 1993 году.
При этом Либанова учитывает в своих прогнозах население территорий, входивших в состав Украины в 1991 году.
По ее мнению, для поддержания населения страны на уровне в 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов, которых предполагается ввезти из менее развитых стран. Либанова надеется также привлечь на Украину молодежь из Польши и стран Прибалтики, если государству удастся создать для них привлекательные условия.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли