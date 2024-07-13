МВД назвало число высланных с начала года из страны мигрантов

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. В апреле в Госдуме предложили создать Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Предполагается, что для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.