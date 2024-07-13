Антонов назвал оскорбления Байдена в адрес Путина ущербом престижу США

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — сказал Антонов.
Он также назвал абсурдными обвинения в отношении российского лидера. «Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей», — добавил дипломат.
Байден неоднократно делал оскорбительные заявления в адрес Путина. Так, 12 июля на пресс-конференции после саммита НАТО президент США назвал российского лидера «кровожадным безумцем».
До этого он назвал Путина диктатором, который «во всем винит Америку», а бывшего президента США Дональда Трампа — собачонкой диктатора.
Российский президент в ответ на одно из предыдущих оскорблений Байдена упомянул фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором.