СМИ: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

«Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены после того, как три дня интенсивных переговоров не привели к выполнимому результату», — говорится в сообщении агентства.
Как пишет Рейтер, собеседники агентства обвинили Израиль в отсутствии «искреннего намерения достичь соглашения». Источники заявили, что поведение израильских посредников свидетельствует о «внутренних разногласиях»: израильская делегация давала согласие на ряд условий, после чего, однако, возвращалась с поправками или вводила новые условия, которые могли сорвать переговоры.
По данным агентства, посредники расценили «противоречия, задержки с ответами и введение новых условий, противоречащих ранее согласованным», как признаки того, что израильская сторона рассматривает переговоры как формальность, призванную повлиять на общественное мнение.
Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.