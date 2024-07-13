СМИ: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире.