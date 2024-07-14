Украина анонсировала «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Объединенные Арабские Эмираты и ранее выступали посредниками при обмене военнопленными между Россией и Украиной. Так, в конце мая российская сторона вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Россия также передала Украине тела 212 погибших украинских военнослужащих. Освобожденные российские военные доставлены в Москву для лечения и реабилитации, им оказали медицинскую и психологическую помощь.