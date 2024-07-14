Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

«Многие из вас спрашивают, когда закончится эта война. Мой ответ ясен и однозначен — она завершится только тогда, когда мы добьемся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа — это не пустое слово. Победа будет достигнута, когда мы уничтожим военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернем всех наших заложников домой, обеспечим, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля, и вернем наших жителей юга и севера безопасно в их дома. Это полная победа. Это победа, которая восстановит силу сдерживания Израиля и даст ясный сигнал всем нашим врагам, что цена причинения нам вреда будет неприемлемой для них», — заявил премьер на пресс-конференции.