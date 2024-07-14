Трамп получил ранение в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании

Звуки стрельбы раздались во время выступления экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Политик покинул сцену с окровавленным ухом.
Выступление республиканца перед сторонниками в городе Батлере было прервано стрельбой. Трамп в этот момент рассуждал о проблемах нелегальной миграции.
При звуках выстрелов он смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его сразу же окружили телохранители.
Спустя пару минут охрана увела экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
Сейчас секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа. Стрелявших пока не задержали. Пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.
Сам Трамп после инцидента заявил, что он «в порядке», передает агентство Associated Press.