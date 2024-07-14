Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа

Напомним, выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлере было прервано стрельбой. Политик резко прервал речь, приложил руку к уху и спрятался за трибуну. Его сразу же окружили телохранители. Спустя пару минут охрана увела экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.