Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден не получал информации о предполагаемом нападении на Дональда Трампа во время его выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. Об этом пишет агентство Reuters.
Напомним, выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлере было прервано стрельбой. Политик резко прервал речь, приложил руку к уху и спрятался за трибуну. Его сразу же окружили телохранители. Спустя пару минут охрана увела экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
«Джо Байден заявил, что его не проинформировали о стрельбе, выступая перед журналистами, когда он выходил из церкви в Делавэре», — передает агентство.
Сейчас секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа. Пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.