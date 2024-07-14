AP: После инцидента со стрельбой Трамп заявил, что он «в порядке»

Экс-президент США Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании заявил, что он «в порядке». Об этом сообщило агентство Associated Press.
Ранее республиканец прервал выступление перед сторонниками из-за звуков стрельбы. Он спрятался за трибуной. Когда Трампа уводила охрана, было видно, что у него окровавлено ухо.
«Трамп заявил, что он “в порядке”, — передает агентство.
Сейчас республиканец проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания, заявил пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун, пообещав позже сообщить дополнительную информацию.
Он добавил, что Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за оперативные действия во время инцидента, пишет РИА Новости.