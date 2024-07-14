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WTAE: Один человек погиб при стрельбе на митинге Трампа

Источник: Российская газета

Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Такую информацию распространил местный телеканал WTAE, ссылаясь на прокурора округа Батлер.

«Один человек, предположительно, погиб», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала.

По данным The Washington Post, погиб один из участников митинга. По данным газеты, еще один человек получил тяжелые ранения.

Напомним, Трамп прервал выступление перед сторонниками в городе Батлере из-за звуков стрельбы. Когда политика уводила охрана, было видно, что у него окровавлено ухо.

Сейчас республиканец проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Сам Трамп заявил, что он «в порядке», передает агентство Associated Press.

Сейчас секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа. По данным СМИ, стрелявший ликвидирован.