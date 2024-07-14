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Секретная служба начала расследование стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании

Источник: Российская газета

Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщила медиакомпания RSBN.

По ее данным, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

Кроме того, сотрудники Секретной службы приняли меры по обеспечению защиты Трампа.

«Бывший президент в безопасности. Секретная служба ведет расследование, дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления», — говорится в заявлении представителя службы Энтони Гульельми в соцсети X.

Напомним, накануне вечером произошла стрельба во время выступления Трампа перед сторонниками. Политик был ранен в ухо. Сейчас республиканец проходит медобследование в одной из местных больниц. Сам Трамп заявил, что он «в порядке».

По данным американских СМИ, в результате стрельбы один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения. Стрелок ликвидирован.