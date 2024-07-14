WP: Стрелявший в Трампа на митинге в Пенсильвании убит

Напомним, в субботу речь Трампа, выступавшего перед сторонниками в городе Батлере, прервали выстрелы. Республиканцу удалось спрятаться за трибуной. Как только он поднялся, на его ухе показалась кровь. Трампа быстро эвакуировали и доставили в больницу.