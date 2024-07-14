WP: Стрелявший в Трампа на митинге в Пенсильвании убит

Мужчина, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, убит. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на местные власти.
«Один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв», — говорится в публикации.
Еще один участник мероприятия находится в тяжелом состоянии.
Ранее телеканал WTAE сообщил, что в результате стрельбы на митинге погиб по меньшей мере один человек.
В соцсетях появились кадры, на которых можно заметить человека, который неподвижно лежит на крыше здания. Очевидцы утверждают, что именно он являлся нападавшим.
Напомним, в субботу речь Трампа, выступавшего перед сторонниками в городе Батлере, прервали выстрелы. Республиканцу удалось спрятаться за трибуной. Как только он поднялся, на его ухе показалась кровь. Трампа быстро эвакуировали и доставили в больницу.
Позже представитель экс-президента Стивен Чун заявил, что с Трампом «все в порядке» и он проходит медосмотр.