NYT: Трамп проходит медосмотр после инцидента со стрельбой в Пенсильвании

Экс-президент США Дональд Трамп проходит медицинское обследование после предполагаемого покушения на митинге в штате Пенсильвания. Об этом пишет The New York Times.
Представитель Трампа Стивен Чун отметил в беседе с газетой, что с кандидатом на пост президента «все в порядке и он проходит осмотр в местном медицинском учреждении».
Ранее сообщалось, что выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлер прервала стрельба. Политик схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители в ту же секунду заслонили его от зрителей. Через минуту охрана увела экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено. На кадрах запечатлен момент, когда Трамп, уходя с охранниками, грозит кому-то из толпы кулаком.
Как позже сообщили СМИ, президент США Джо Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа во время его выступления перед сторонниками.
Обстоятельства произошедшего на митинге выясняет секретная служба. Сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, пока не известно.