NYT: Трамп проходит медосмотр после инцидента со стрельбой в Пенсильвании

Ранее сообщалось, что выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлер прервала стрельба. Политик схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители в ту же секунду заслонили его от зрителей. Через минуту охрана увела экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено. На кадрах запечатлен момент, когда Трамп, уходя с охранниками, грозит кому-то из толпы кулаком.