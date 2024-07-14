Маск выразил поддержку Трампу и пожелал ему быстрого выздоровления

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу после инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании.
«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — написал бизнесмен.
Напомним, в субботу Трамп прервал свое выступление перед сторонниками в городе Батлере из-за раздавшейся стрельбы. Когда республиканца уводила охрана, было видно, что у него травмировано ухо.
Сейчас политик проходит медосмотр в одной из больниц Пенсильвании. Сам он заявил, что в порядке.
По данным СМИ, подозреваемый в стрельбе убит. Обстоятельства произошедшего выясняет секретная служба.