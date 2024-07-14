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Момент покушения на Трампа во время митинга в Пенсильвании попал на видео

Источник: Российская газета

В Сети появилась видеозапись, на которую попал момент покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании.

На опубликованных кадрах видно, как речь Трампа прерывают звуки стрельбы. Политик резко замолчал, дотронулся рукой до уха и опустился под трибуну. В этот момент его окружили охранники. Спустя пару минут они увели экс-президента со сцены, при этом его правое ухо оказалось окровавлено.

Во время своей эвакуации Трамп успел погрозить кулаком кому-то из толпы.

С места ЧП республиканца доставили в медучреждение в Пенсильвании для обследования. Сам Трамп уже заявил, что он «в порядке».

Подозреваемый в стрельбе ликвидирован. Расследованием инцидента занимается секретная служба.