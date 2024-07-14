Момент покушения на Трампа во время митинга в Пенсильвании попал на видео

На опубликованных кадрах видно, как речь Трампа прерывают звуки стрельбы. Политик резко замолчал, дотронулся рукой до уха и опустился под трибуну. В этот момент его окружили охранники. Спустя пару минут они увели экс-президента со сцены, при этом его правое ухо оказалось окровавлено.