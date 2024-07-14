«Станет требованием». В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский

«В офисе президента (Зеленского. — Прим. ред.) — панически боятся разговоров о мире. Бояться, что услышат их в обществе, что это станет требованием граждан к власти», — рассказал политик.
По словам Дубинского, именно для предотвращение такого сценария в Киеве разработали систему бронирования граждан от мобилизации. Сторонники продолжения конфликта получают защиту от призыва, в то время как борцы за мир отправляются на фронт.
«Требуешь войны до победного конца — можешь не служить. Требуешь мира — иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир — для публичных людей так точно», — заключил депутат.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.