Байден осудил стрельбу на митинге Трампа, добавив, что молится за него

Президент США Джо Байден сообщил, что молится о выздоровлении Дональда Трампа, получившего ранение в результате стрельбы на мероприятии в штате Пенсильвания. Соответствующее заявление распространил Белый дом.
По словам Байдена, он был проинформирован об инциденте на митинге Трампа.
«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», — цитирует РИА Новости Байдена.
Президент также подчеркнул, что в Америке нет места подобному насилию. Байден призвал американцев объединиться и осудить произошедшее.
Напомним, накануне вечером выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлере было прервано стрельбой. При звуках выстрелов республиканец смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его сразу же окружили телохранители. Когда его уводили со сцены было видно, что его правое ухо окровавлено.
Позже экс-президент заявил, что он «в порядке».
По данным СМИ, в результате стрельбы один человек погиб и еще один получил ранения. Стрелок был убит.