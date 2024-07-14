Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в районе башни Trump Tower

Напомним, в минувшую субботу во время выступления Трампа в городе Батлере прозвучала стрельба. Политик резко замолк и спрятался под трибуну. В этот момент к нему подскочила охрана. Через пару минут они начали уводить Трампа со сцены, при этом его правое ухо оказалось в крови.