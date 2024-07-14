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Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в районе башни Trump Tower

Источник: Российская газета

Власти Нью-Йорка решили усилить меры безопасности рядом с башней Trump Tower и в других районах после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) представитель мэрии Фабьен Леви.

«В целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилит свое присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, меры безопасности усилены на Уолл-стрит и в самой мэрии.

Напомним, в минувшую субботу во время выступления Трампа в городе Батлере прозвучала стрельба. Политик резко замолк и спрятался под трибуну. В этот момент к нему подскочила охрана. Через пару минут они начали уводить Трампа со сцены, при этом его правое ухо оказалось в крови.

Сам политик заявил, что «в порядке». Сейчас он проходит медобследование в больнице Пенсильвании.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали.

Жертвой инцидента стал один из участников митинга, еще один человек пострадал. Секретная служба выясняет обстоятельства произошедшего.