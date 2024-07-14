Трамп чудом остался жив, стрелок мертв: что известно о покушении на экс-президента

В США накануне съезда Республиканской партии совершено покушение на ее вероятного кандидата на выборах Дональда Трампа. Бывший президент ранен, он был в нескольких сантиметрах от смерти после выстрела снайпера.
Пуля прошла в миллиметрах от лица
Вот что известно о ситуации на данный момент. Трамп выступал в субботу на митинге в Батлере в штате Пенсильвания, когда около 18:13 (01:13 мск воскресенья) в толпе послышались громкие звуки. Тысячи людей присутствовали на предвыборном мероприятии, где, по слухам, Трамп должен был сделать заявление о своем выборе на пост вице-президента перед Национальным съездом Республиканской партии.
«А потом к власти пришел худший президент в истории нашей страны. И посмотрите, что случилось с нашей страной. Вероятно, 20 миллионов человек (нелегально приехали). И, знаете, эта диаграмма немного устарела… этой диаграмме всего пару месяцев. И если вы хотите увидеть что-то действительно печальное, посмотрите, что произошло…», — говорил Трамп перед тем, как раздались выстрелы.
Во время этой эмоциональной речи снайпер выстрелил в Трампа, попав ему в область правого уха. Пуля прошла в миллиметрах по касательной от лица, отмечает Associated Press. На видео видно, как политик быстро хватается за ухо, а затем пригибается к полу, в то время как сотрудники службы безопасности и другие лица бросаются ему на помощь. Трамп, встав с окровавленным лицом, казалось, говорил: «Сражайся, сражайся», одновременно потрясая кулаком. Толпа ликовала, когда бывший президент поднял руки.
Его быстро сопроводили в машину, и он ушел со сцены с агентами со всех сторон. По словам двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время Трамп находится в безопасности. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту Fox News, что стрелок и еще двое участников митинга мертвы. Репортеры на месте происшествия увидели дым и услышали то, что они сначала приняли за фейерверк, прежде чем все пригнулись, а сотрудники правоохранительных органов окружили Трампа. По мере развития событий в толпе раздавались крики. Источники из службы безопасности Трампа пояснили, что на протяжении нескольких недель просили Секретную службу об усилении охраны кандидата в президенты, но администрация Байдена отказала в этом.
По словам чиновников, в Нью-Йорке усилены меры безопасности после покушения на Трампа. В качестве меры предосторожности полиция Нью-Йорка усиливает свое присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower («Башне Трампа»), на 40 Wall Street, Foley Square и здании мэрии, сообщает ABC News.
Место проведения митинга в настоящее время является местом совершения преступления. «Сейчас это активное расследование Секретной службы, и дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления», — сказал представитель агентства Энтони Гульельми. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что бывший президент «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта». «С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении, — сказал Чунг. — Более подробная информация будет предоставлена позже».
Три источника в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился в сотне метров от места проведения митинга. Двое из этих источников сказали, что стрелок находился на крыше, за пределами места проведения митинга. Стрелок был убит штурмовой группой Секретной службы, уточняет The New York Post. По словам источников, еще один человек, предположительно гражданский, стоявший позади Трампа на трибуне, был убит этим снайпером. «Ему (Трампу) едва не прострелили лицо», — рассказал газете высокопоставленный источник в правоохранительных органах.
По данным NYP, на митинге в Батлере, расположенном примерно в 55 километрах к северу от Питтсбурга, раздалось девять выстрелов, прежде чем Трамп спрятался за трибуной. По словам источников, после того как прозвучал первый выстрел, очевидно, задевший Трампа, остальные выстрелы, которые можно было услышать, были стрельбой со стороны сотрудников правоохранительных органов. Стрелявший, белый мужчина, был нейтрализован.
По предварительным данным, снайпер на крыше здания целился в Трампа, согласно источникам в правоохранительных органах, показаниям очевидцев и видео, опубликованному в социальных сетях. Один из сторонников Трампа рассказал BBC (ресурс заблокирован в РФ), что заметил на крыше за пределами периметра безопасности митинга снайпера, вооруженного винтовкой. По словам свидетеля, он и его друзья, устраивавшие вечеринку возле места проведения митинга, видели, как мужчина открыл огонь. Видео с места происшествия показывает мертвого стрелка на крыше склада, вокруг которого собрались сторонники Трампа.
Тем временем в ряде американских СМИ появилась информация о нападавшем. Это якобы представитель леворадикального движения «Антифа», который в социальных сетях не скрывал своей ненависти к Трампу.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон в заявлении, опубликованном на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), сказал, что он был проинформирован правоохранительными органами о ЧП. Джонсон назвал нападение «ужасным актом политического насилия на мирном предвыборном митинге», заявив, что ему «не место в этой стране, и его следует единогласно и решительно осудить».
Как сообщил NBC News высокопоставленный представитель, предвыборный штаб Байдена осведомлен о ситуации и следит за ней. Штаб Байдена заявил, что прекратит всю рекламу президентской гонки. «Штаб Байдена приостанавливает все исходящие коммуникации и работает над тем, чтобы как можно скорее убрать нашу телевизионную рекламу», — заявил представитель кампании вероятного кандидата от демократов.
Через несколько минут после инцидента политики начали публиковать в социальных сетях сообщения о том, что они молятся за Трампа, включая кандидатов на пост вице-президента сенатора Дж. Д. Вэнса республиканца от Огайо, сенатора Марко Рубио, республиканца от Флориды и губернатора Северной Дакоты Дага Бергама.
Дональд Трамп-младший, один из детей президента, написал в сообщении для X, что его отец «никогда не перестанет бороться за спасение Америки». Его сообщение сопровождалось фотографией Трампа, сжимающего кулак с окровавленным лицом. Дональд Трамп-младший сообщил Fox News, что его отец находится «в отличном расположении духа» и остается под наблюдением врачей.
Демократы также выступили с заявлениями, в которых выразили шок по поводу нападения. «Я в ужасе от того, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании, и рад, что бывший президент Трамп в безопасности», — написал лидер большинства в сенате Чак Шумер.
Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший призвал американцев молиться за Трампа. «Сейчас настало время каждому американцу, который любит свою страну, отойти от разделения, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — сказал Кеннеди.
Национальный съезд Республиканской партии, на котором Трамп официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, должен начаться в понедельник.
Президент Джо Байден отреагировал на стрельбу. «Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его».
В субботу Байден большую часть времени находился вне поля зрения в своем доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр, но присутствовал на мессе в католической церкви Святого Эдмунда, когда произошла стрельба. Белый дом сообщил журналистам в Делавэре, что Байден был проинформирован о стрельбе директором Секретной службы Кимберли Читл, министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом и советником по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.