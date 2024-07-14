Трамп чудом остался жив, стрелок мертв: что известно о покушении на экс-президента

Его быстро сопроводили в машину, и он ушел со сцены с агентами со всех сторон. По словам двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время Трамп находится в безопасности. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту Fox News, что стрелок и еще двое участников митинга мертвы. Репортеры на месте происшествия увидели дым и услышали то, что они сначала приняли за фейерверк, прежде чем все пригнулись, а сотрудники правоохранительных органов окружили Трампа. По мере развития событий в толпе раздавались крики. Источники из службы безопасности Трампа пояснили, что на протяжении нескольких недель просили Секретную службу об усилении охраны кандидата в президенты, но администрация Байдена отказала в этом.