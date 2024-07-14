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Байден заявил, что не располагает фактами в пользу версии о покушении на Трампа

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время специального обращения.

Напомним, стрельба произошла накануне вечером, когда Трамп выступал перед своими сторонниками в городе Батлере. Пуля снайпера прошла в миллиметрах от лица политика, задев ухо. Позже Трамп сообщил, что он потерял много крови.

«Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами», — цитирует РИА Новости Байдена.

При этом он проигнорировал вопрос журналистов о том, стала ли стрельба на митинге Трампа, по его мнению, результатом слабой работы спецслужб.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что с бывшим президентом все в порядке, он проходит обследование в одном из медучреждений Пенсильвании.

По данным СМИ, в результате стрельбы один человек погиб и еще один был ранен. Стрелок ликвидирован.