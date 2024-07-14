Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на Трампа

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обратился к американцам с призывом объединиться в молитве за Дональда Трампа после инцидента в Пенсильвании.
«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее слова поддержки республиканцу выразил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Напомним, во время митинга в городе Батлере в Трампа выстрелил неизвестный. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Сейчас он проходит медосмотр в больнице.
В соцсетях Трамп поблагодарил Секретную службу США и всех правоохранителей за быструю реакцию на стрельбу.
«Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения», — сказал в своем заявлении политик.