Трамп заявил, что пуля попала в ему ухо во время стрельбы на митинге

Опасности предвыборной кампании приобрели новую актуальность после убийства Роберта Ф. Кеннеди в Калифорнии в 1968 году, а затем снова в 1972 году, когда Артур Бремер выстрелил в Джорджа Уоллеса и нанес ему серьезные ранения, поскольку он баллотировался как независимый кандидат с предвыборной платформой, которую иногда сравнивают с платформой Трампа. Это привело к усилению защиты кандидатов, даже несмотря на то, что угрозы сохранялись, особенно в отношении Джесси Джексона в 1988 году и Барака Обамы в 2008 году. Президенты, особенно после убийства Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, имеют еще более высокие уровни безопасности.