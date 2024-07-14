Трамп заявил, что пуля попала в ему ухо во время стрельбы на митинге

Бывший президент США Дональд Трамп написал сообщение в социальной сети через несколько часов после покушения, которое произошло накануне вечером на предвыборном митинге в Батлере штата Пенсильвания.
В посте на сайте Truth Social Дональд Трамп сказал, что в него попала пуля, «которая пронзила верхнюю часть правого уха», когда вооруженный мужчина открыл огонь, сообщает Guardian. «В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — пояснил Трамп.
Он также поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу. «Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», — написал Трамп.
Источники The New York Post сообщили, что предполагаемый стрелок, стоявший за покушением на Трампа, был застрелен Секретной службой. Источники сообщили, что стрелок, находился на снайперской позиции в сотне метров от трибуны, на которой Трамп выступал перед толпой своих сторонников. Секретная служба подтвердила, что ее сотрудники убили человека, открывшего огонь по политику, и что, помимо одного убитого участника митинга, двое получили «тяжелые ранения».
В середине его выступления раздались выстрелы, Трамп приложил руку к правому уху, прежде чем агенты Секретной службы повалили его на землю. Через несколько секунд Трамп поднялся на ноги и приказал своей охране «подождать», после чего поднял кулак и крикнул «сражайтесь» сильно потрясенной толпе. «Ему едва не прострелили лицо», — рассказал газете высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Один из очевидцев рассказал BBC News (ресурс заблокирован в РФ), что он сообщил Секретной службе о вооруженном человеке, который «полз по крыше» соседнего здания. «Следующее, что вы знаете, — это пять выстрелов», — сказал он.
Между тем союзники Дональда Трампа из Республиканской партии начали делиться фотографией, на которой он потрясает кулаком в воздухе после инцидента на его митинге. Некоторые республиканцы обвинили Джо Байдена в провоцировании стрельбы на митинге Дональда Трампа, сославшись на риторику, которую он использовал против бывшего президента во время предвыборной кампании. Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, которого считают потенциальным кандидатом на пост вице-президента Трампа написал, что произошедшее в Батлере — «не просто инцидент». «Центральная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа», — сказал Вэнс.
Стрельба на митинге Дональда Трампа в Батлере расследуется как покушение на убийство бывшего президента и предполагаемого кандидата от Республиканской партии, сообщили Associated Press представители правоохранительных органов.
Нападение, совершенное стрелком, который, по словам представителей правоохранительных органов, был затем убит Секретной службой, стало первой попыткой убийства президента или кандидата в президенты с тех пор, как в 1981 году был ранен Рональд Рейган.
Опасности предвыборной кампании приобрели новую актуальность после убийства Роберта Ф. Кеннеди в Калифорнии в 1968 году, а затем снова в 1972 году, когда Артур Бремер выстрелил в Джорджа Уоллеса и нанес ему серьезные ранения, поскольку он баллотировался как независимый кандидат с предвыборной платформой, которую иногда сравнивают с платформой Трампа. Это привело к усилению защиты кандидатов, даже несмотря на то, что угрозы сохранялись, особенно в отношении Джесси Джексона в 1988 году и Барака Обамы в 2008 году. Президенты, особенно после убийства Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, имеют еще более высокие уровни безопасности.
Тем временем источники из службы безопасности Трампа пояснили, что на протяжении нескольких недель просили Секретную службу об усилении охраны кандидата, но администрация Байдена якобы отказала в этом.