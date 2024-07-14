«Чревато катастрофой»: в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить на такие шаги асимметрично. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.