На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

«Я увидел парня с винтовкой на крыше. Полицейские бегали вокруг и не слушали нас. Мы указывали: “Вот там, на крыше человек с оружием”. Мы видели крадущегося парня, и я думал: “Почему Трамп все еще выступает? Почему его не убрали со сцены?” Я простоял, указывая на стрелка, 2−3 минуты. С крыши напротив на нас смотрели сотрудники спецслужб. Я продолжал показывать на крышу, и в следующий момент раздались пять выстрелов. Я уверен, что выстрелы раздавались именно с крыши, сто процентов. Стрелок пробыл там как минимум четыре минуты, пока мы показывали полицейским, а они смотрели на нас».