На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

На Дональда Трампа, предположительно, совершено покушение. Во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой 45-й президент США получил ранение правого уха. Сейчас жизнь Трампа вне опасности, он уже выступил с заявлением. Стрелок, который стрелял с большого расстояния, убит. Его личность и мотивы пока не установлены. Также погиб один сторонник Трампа. Джо Байден осудил стрельбу на митинге, но пока отказался называть случившееся покушением.
Во время предвыборного выступления Дональда Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Она началась спустя несколько минут после начала выступления Трампа, который вновь претендует на выдвижение в президенты. После первых глухих выстрелов он схватился за ухо и спрятался за трибуну, а сотрудники спецслужб стали закрывать его своими телами. Когда стрельба стихла, Трамп в окружении охранников поднялся и показал несколько ободряющих жестов на камеру и избирателям. Затем его в плотном кольце агентов увели со сцены в машину.
На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь. По дороге в больницу он успел сообщить, что с ним «все в порядке». Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что тот «в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении».
Правоохранительные органы США начали расследование стрельбы на митинге в Пенсильвании как покушения на Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Кто стрелял?
Официально о стрелке пока ничего не известно. Выясняется его личность и мотивы.
Стрелок произвел множественные выстрелы во время митинга Трампа в направлении сцены из-за пределов проведения мероприятия, говорится в заявлении Секретной службы США.
Он «был нейтрализован», но успел убить одного зрителя предвыборного митинга и тяжело ранить двоих.
Нет никаких признаков того, что стрельба на митинге Трампа как-то связана «с иностранными субъектами», сообщил источник NBC News.
Очевидец рассказал BBC News, что пытался предупредить полицию о подозрительном человеке с оружием на крыше небольшой постройки:
«Я увидел парня с винтовкой на крыше. Полицейские бегали вокруг и не слушали нас. Мы указывали: “Вот там, на крыше человек с оружием”. Мы видели крадущегося парня, и я думал: “Почему Трамп все еще выступает? Почему его не убрали со сцены?” Я простоял, указывая на стрелка, 2−3 минуты. С крыши напротив на нас смотрели сотрудники спецслужб. Я продолжал показывать на крышу, и в следующий момент раздались пять выстрелов. Я уверен, что выстрелы раздавались именно с крыши, сто процентов. Стрелок пробыл там как минимум четыре минуты, пока мы показывали полицейским, а они смотрели на нас».
«Невероятно, что такое может произойти в США».
Спустя пару часа после покушения Дональд Трамп выступил с заявлением. Он поблагодарил спецслужбы «за их оперативный ответ на стрельбу» и выразил соболезнования семье погибшего сторонника и получившим ранения.
«Невероятно, что такое может произойти в нашей стране, — заявил Трамп. — В настоящее время ничего не известно о стрелке, который теперь мертв».
Он рассказал, что в него попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха.
"Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу.
Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — рассказал Дональд Трамп.
Реакция Джо Байдена.
Президент Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа.
«Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге», — заявил Байден.
Он уверен, что «в Америке нет места такому насилию»: «Вся нация должна объединиться в его осуждении».
Позже Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Трампа и пока не может назвать стрельбу на его митинге именно так. Он выразил надежду, что уже в ближайшее время сможет переговорить со своим конкурентом по президентской гонке.