Трамп заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем в него человеке

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничего не известно о человеке, который стрелял в него во время выступления в штате Пенсильвания.
«В настоящее время ничего не известно о стрелявшем, который теперь мертв», — цитирует ТАСС его публикацию в соцсети Truth Social.
Невероятно, что такое может произойти в нашей стране, добавил республиканец.
Напомним, стрельба произошла в субботу вечером во время выступления Трампа на митинге своих сторонников в городе Батлер (штат Пенсильвания). Пуля попала политику в ухо. По словам Трампа, было сильное кровотечение.
Инцидент на митинге расследуется как покушение на убийство. При этом президент США Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа.