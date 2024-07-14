NBC: Пытавшийся убить Трампа не имеет связей с иностранными государствами

Мужчина, пытавшийся совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, не имел связей за границей. Об этом сообщает NBC.
Источники телеканала среди американских чиновников опровергли связь нападавшего с иностранными государствами, заявив, что подобные признаки отсутствуют.
Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о нападавшем. Им якобы стал представитель леворадикального движения «Антифа», который в социальных сетях не скрывал своей ненависти к Трампу.
Сам Трамп в соцсетях заявил, что о злоумышленнике пока ничего не известно.
Напомним, покушение на политика произошло в субботу вечером во время его выступления на митинге сторонников в городе Батлер (штат Пенсильвания). Пуля пролетела в нескольких миллиметрах от лица Трампа и попала ему в ухо, вызвав сильное кровотечение.
Стрелка оперативно ликвидировали сотрудники Секретной службы. Инцидент на митинге расследуется как покушение на убийство.