NBC: Пытавшийся убить Трампа не имеет связей с иностранными государствами

Напомним, покушение на политика произошло в субботу вечером во время его выступления на митинге сторонников в городе Батлер (штат Пенсильвания). Пуля пролетела в нескольких миллиметрах от лица Трампа и попала ему в ухо, вызвав сильное кровотечение.