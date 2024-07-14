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NBC: Пытавшийся убить Трампа не имеет связей с иностранными государствами

Источник: Российская газета

Мужчина, пытавшийся совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, не имел связей за границей. Об этом сообщает NBC.

Источники телеканала среди американских чиновников опровергли связь нападавшего с иностранными государствами, заявив, что подобные признаки отсутствуют.

Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о нападавшем. Им якобы стал представитель леворадикального движения «Антифа», который в социальных сетях не скрывал своей ненависти к Трампу.

Сам Трамп в соцсетях заявил, что о злоумышленнике пока ничего не известно.

Напомним, покушение на политика произошло в субботу вечером во время его выступления на митинге сторонников в городе Батлер (штат Пенсильвания). Пуля пролетела в нескольких миллиметрах от лица Трампа и попала ему в ухо, вызвав сильное кровотечение.

Стрелка оперативно ликвидировали сотрудники Секретной службы. Инцидент на митинге расследуется как покушение на убийство.