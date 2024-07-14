Трамп примет участие в съезде республиканцев, несмотря на инцидент со стрельбой

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на стрельбу на митинге в Пенсильвании и ранение, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который начнется в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на национальный комитет партии.
В заявлении отмечается, что Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия во время инцидента.
«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к нам в Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов», — передает ТАСС заявление.
Напомним, накануне вечером выступление Трампа перед сторонниками в городе Батлере было прервано стрельбой. Одна из пуль попала политику в ухо. По последним данным, его здоровье вне опасности.
Также в результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Трамп уже выразил соболезнования семьям.