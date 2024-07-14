Трамп примет участие в съезде республиканцев, несмотря на инцидент со стрельбой

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на стрельбу на митинге в Пенсильвании и ранение, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который начнется в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на национальный комитет партии.