Лукашенко: в Беларуси необходимо сочетать оптимальную налоговую нагрузку с разумным контролем

«Налоговая служба Беларуси выполняет важную функцию — обеспечивает наполнение бюджета, постоянно совершенствуя механизмы своей работы, внедряя самый передовой опыт и новейшие цифровые сервисы», — говорится в поздравлении.



В настоящее время одним из экономических приоритетов Беларуси является изменение привычной логистики отечественных товаров, поиск новых рынков и партнеров, обратил внимание глава государства. В этих условиях необходимо поддерживать благоприятную среду для добросовестных плательщиков и инвесторов, сочетая оптимальную налоговую нагрузку с разумным контролем, отметил белорусский лидер.



«Убежден, что и в дальнейшем вы будете демонстрировать компетентность, честность и ответственность на всех уровнях, а ваши конструктивность и способность работать на перспективу станут надежной гарантией решения значимых для Беларуси задач», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам налоговых органов крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.