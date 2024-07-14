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В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и специалитета оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности без карты, а также основным положениям общевоинских уставов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности вуза Наталья Кармазина.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно программе, разработанной Минобрнауки и рекомендованной вузам, модуль “Основы военной подготовки” (ОВП) предусмотрен для студентов бакалавриата и специалитета и рассчитан на 72 часа: из них 32 часа аудиторных занятий, 40 часов отведено на самостоятельную работу», — рассказала она. И добавила, что это новая дисциплина учебного плана.

Программа модуля позволит научить студентов создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, пояснила проректор.

В новом модуле есть разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России. Также рассказывается об особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, изучается строевая подготовка и основы тактической, медицинской подготовки.

«Обучающимся предстоит освоить способы оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности без карты, основные положения общевоинских уставов и организационно-штатную структуру общевойсковых подразделений», — рассказала Кармазина.

Занятия ОВП будут вести ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), уточнила она.

Студенты, которые прошли модуль, будут сдавать промежуточную аттестацию в виде зачета. Предполагается, что в рамках модуля обучающиеся смогут овладеть строевыми приемами, а также навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и оценивать международные и внутрироссийские события с позиций патриота.

Ранее сообщалось, что в КФУ им. В. И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО.

образование