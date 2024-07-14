В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и специалитета оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности без карты, а также основным положениям общевоинских уставов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности вуза Наталья Кармазина.