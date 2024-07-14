Байден поговорил по телефону с пережившим покушение Трампом

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелок был убит, также погиб один человек. Еще один, как сообщил Трамп позднее, получил ранения. Пресс-секретарь Трампа сообщил, что с тем все в порядке, политик прошел обследование в больнице.