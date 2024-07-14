Трамп выступил с заявлением после покушения на предвыборном митинге

«Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране. На данный момент ничего не известно о стрелке, который сейчас мертв», — добавил Трамп.