Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди

Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, спустя два года после избрания на пост президента. Он был застрелен во время официального визита в Даллас в штате Техас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда, через три дня он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.