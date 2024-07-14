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Военная операция на Украине, день 872-й

БПЛА сбили над Брянской областью. В украинском Днепре ночью прозвучали взрывы. В США на экс-президента Дональда Трампа было совершено неудачное покушение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:35 Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать».

В Трампа стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был ранен в ухо, стрелка после этого убили. Во время покушения на митинге также погиб человек, еще двое в тяжелом состоянии.

8:30 Ракетная опасность объявлена в Курской области вслед за Белгородской.

8:20 Минобороны РФ показало битву беспилотников: российский FPV-дрон протаранил и сбил украинский тяжелый гексокоптер «Баба Яга» в ДНР.

8:16 В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.

8:15 Ночью в Днепре прогремели взрывы — украинское издание «Страна».

8:10 В Брянской области ночью сбили дрон над Почепским районом — глава региона Александр Богомаз.

«Уничтожен… военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет».

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 872-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.