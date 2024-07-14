PAS почти полностью ликвидировала нейтралитет Молдовы

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Используя военный конфликт в соседней Украине, правящий режим ликвидирует последние остатки нейтралитета страны. Вместо развития экономики, модернизации системы здравоохранения и образования, помощи малоимущим власти вкладывают деньги в приобретение дорогостоящих систем вооружения. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.
«Армию нейтральной Молдовы принуждают к участию в военных учениях и операциях под эгидой НАТО. Крайне опасным для государственности Молдовы является вовлечение страны в военный конфликт на Украине. Вместо призывов к прекращению огня и мирным переговорам власти Молдовы подстрекают к продолжению войны до нанесения поражения одной из сторон. (…). Мы осуждаем милитаризацию страны и ее вовлечение в чуждые нам конфликты. Деньги, которые направляются на приобретение вооружения, должны быть направлены в сельское хозяйство, систему здравоохранения, образования и социальную сферу».
Они указали также на то, что «меры, осуществляемые в отношении каноничной православной церкви Молдовы, в точности повторяют политику властей Украины, что способно привести страну к религиозному противостоянию».
«Продолжается атака на молдавскую самобытность, идентичность, традиционные семейные ценности. В Молдове продолжают проводиться постыдные шоу под названием “парадов гордости”, в которых принимают участие послы зарубежных стран. Тревогу вызывают действия Румынии, руководство которой перестало скрывать свое презрение к молдавской государственности, истории и языку. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку позволяет делать себе заявления, что молдаван и молдавского языка не существует. На подобные заявления не следует никакой реакции со стороны руководства страны, внешнеполитического ведомства и политиков, связанных отношениями партнерства с Чолаку и его партией», — подчеркивается в резолюции ПСРМ.
По мнению социалистов, «вся ответственность за подобный губительный курс лежит на одном человеке — президенте Молдовы Майе Санду».
"Политика Санду пользуется полной поддержкой со стороны внешних сил и посольств зарубежных стран. Один из инструментов внешнего воздействия — мощная армия НПО, получающая зарубежное финансирование и превратившаяся во внутренних янычар. Альтернативой подобному губительному курсу Майи Санду и PAS является политика, во главу которой поставлен суверенитет, национальный интерес и миролюбивая внешняя политика. Именно такую политику считает необходимым осуществлять Партия социалистов Республики Молдова.
Партия социалистов выражает солидарность с народами, выступающими за отстаивание национального интереса, сохранение суверенитета и независимости своих стран перед лицом диктата европейских чиновников. Мы солидарны с народом и руководством Грузии, отстаивающими путь независимого развития страны и защиты своих традиционных ценностей", — заявила ПСРМ.