PAS почти полностью ликвидировала нейтралитет Молдовы

«Армию нейтральной Молдовы принуждают к участию в военных учениях и операциях под эгидой НАТО. Крайне опасным для государственности Молдовы является вовлечение страны в военный конфликт на Украине. Вместо призывов к прекращению огня и мирным переговорам власти Молдовы подстрекают к продолжению войны до нанесения поражения одной из сторон. (…). Мы осуждаем милитаризацию страны и ее вовлечение в чуждые нам конфликты. Деньги, которые направляются на приобретение вооружения, должны быть направлены в сельское хозяйство, систему здравоохранения, образования и социальную сферу».