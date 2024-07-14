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Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Война в секторе Газа против ХАМАС завершится после уничтожения ее военного и политического потенциала, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи слова передает издание Ynet.

Источник: Reuters

«Победа будет достигнута, когда мы уничтожим правительственный и военный потенциал ХАМАС, вернем похищенных граждан домой и добьемся того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля», — цитируют журналисты слова политика.

В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.

Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально заявила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвала ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.

Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.