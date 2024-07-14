Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа

В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.