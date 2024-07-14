Эксперт заявил, что покушение на Трампа поможет ему в предвыборной гонке

МИЛУОКИ /штат Висконсин/, 14 июля. /Спец. корр. ТАСС Денис Соловых/. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа может помочь ему в предвыборной гонке против президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.
«Я считаю, что это может только помочь Трампу. Он выйдет из этой ситуации сильным и неотступным, в то время как президент Джо Байден покажется слабым и хрупким. Фотография, на которой Трамп сотрясает кулаком после выстрела, станет его предвыборным плакатом, и это будет выигрышно смотреться для него», — отметил эксперт.