Эксперт заявил, что покушение на Трампа поможет ему в предвыборной гонке

«Я считаю, что это может только помочь Трампу. Он выйдет из этой ситуации сильным и неотступным, в то время как президент Джо Байден покажется слабым и хрупким. Фотография, на которой Трамп сотрясает кулаком после выстрела, станет его предвыборным плакатом, и это будет выигрышно смотреться для него», — отметил эксперт.