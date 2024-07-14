ФБР назвало напавшего на Трампа одиночкой

Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Как выяснила New York Times, стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп, прозвучало две очереди выстрелов: сначала три, затем еще пять. Один из зрителей рассказал газете, что пытался предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа.