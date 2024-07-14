В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди

«Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий “Джона Кеннеди”. Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления», — сказал депутат.