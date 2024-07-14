В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
«Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена», — сказал Шеремет.
По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена.
«Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий “Джона Кеннеди”. Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления», — сказал депутат.
По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.