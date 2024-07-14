Как покушение на Трампа аукнется Молдове: Пора Санду перестать раскалывать общество и сеять ненависть

Американские политики и пресса признают, что покушение на Дональда Трампа стало возможным в условиях атмосферы всеобщей ненависти и раскола общества в разгар кампании по выборам президента США, рассуждает в своем ТГ-канале журналист Дмитрий Чубашенко.
— Майя Санду, вместо того, чтобы быть президентом для всех граждан, сеет ненависть и раскол в молдавском обществе. Пора ей остановиться в своем фанатизме, — отмечает аналитик.
Президентка Молдовы Санду решила тоже сказать пару слов о случившемся с Трампом.
Могла бы, так невзначай добавить: вот у нас, в Кишиневе, тоже стреляют — но насмерть.
Но заявила буквально следующее:
"Политическому насилию нет места в нашем обществе.
Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления.
Мои соболезнования родным и близким участника митинга, погибшего в результате нападения".