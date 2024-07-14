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Как покушение на Трампа аукнется Молдове: Пора Санду перестать раскалывать общество и сеять ненависть

Покушение на Дональда Трампа стало возможным в условиях атмосферы всеобщей ненависти и раскола общества.

Американские политики и пресса признают, что покушение на Дональда Трампа стало возможным в условиях атмосферы всеобщей ненависти и раскола общества в разгар кампании по выборам президента США, рассуждает в своем ТГ-канале журналист Дмитрий Чубашенко.

— Майя Санду, вместо того, чтобы быть президентом для всех граждан, сеет ненависть и раскол в молдавском обществе. Пора ей остановиться в своем фанатизме, — отмечает аналитик.

Президентка Молдовы Санду решила тоже сказать пару слов о случившемся с Трампом.

Могла бы, так невзначай добавить: вот у нас, в Кишиневе, тоже стреляют — но насмерть.

Но заявила буквально следующее:

"Политическому насилию нет места в нашем обществе.

Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

Мои соболезнования родным и близким участника митинга, погибшего в результате нападения".

Трамп Дональд