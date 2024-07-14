МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — написала она.
Захарова, комментируя заявление сына Роберта Кеннеди — младшего Бобби Кеннеди о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты, сделанное им после покушения на Дональда Трампа, предложила США направить средства вместо финансирования ВСУ на собственную полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок.
Она подчеркнула, что финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Украине США сами создали террористическую структуру «Киевский режим».
«Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт “Миротворец”, опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей. Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!» — заключила дипломат.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Как сообщают местные СМИ, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.