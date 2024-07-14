МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — написала она.