«Я сразу понял, что что-то не так»

В субботу вечером во время предвыборного митинга в Пенсильвании снайпер попытался застрелить Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты-2024 выжил, получив ранение в ухо. При этом один из сторонников президента был убит, а двое получили тяжелые ранения. Вопрос о том, как и почему нападавший смог беспрепятственно залечь на крыше рядом с местом проведения митинга, будет не раз подниматься в ходе расследования, которое взяло на себя ФБР.
В шесть вечера по местному времени Дональд Трамп участвовал в очередном митинге. Он проходил в городе Батлере, расположенном в Пенсильвании — одном из тех немногих штатов, где в ноябре должен решиться исход всей избирательной гонки. Мероприятие было финальным рывком перед республиканским съездом в Милуоки, где Дональд Трамп, как ожидается, официально получит номинацию от своей партии, а также объявит, кого выбрал в качестве кандидата в вице-президенты.
Поначалу митинг мало чем отличался от всех предыдущих. Однако ему суждено было войти в историю США. Господин Трамп только начал свое выступление.
Будучи, как обычно, в ярко красной кепке, он активно жестикулировал, поворачиваясь в разные стороны и размахивая руками (что, возможно, и спасло ему жизнь).
Повернувшись направо, он стал говорить на любимую тему — о рекордном числе нелегальных пересечений южной границы. Но тут вдруг громкий хлопок прервал речь политика. Экс-президент -— кажется, не веря в произошедшее — поднес правую руку к уху и рухнул на землю. Мгновенно сотрудники Секретной службы, охраняющей президента и экс-глав государства, прикрыли его своими телами.
В толпе, тем временем, послышались крики, указывающие на то, что кто-то среди участников митинга пострадал. Позже выяснилось, что один из сторонников президента был убит, а двое тяжело ранены.
Сам же Дональд Трамп уцелел, но вынужден был какое-то время находиться на земле, пока специальные службы устраняли угрозу — снайпера, залегшего за периметром на крыше. Только после того, как стрелок был ликвидирован, сотрудники охраны, взяв президента в кольцо, попытались вывести его с трибуны. Дональд Трамп ненадолго остановился, пытаясь совладать со слетевшей обувью, а затем попросил сопровождающих секунду подождать и поднял руку, сжатую в кулак. Некоторые очевидцы утверждали, что он произнес: «Бороться!» (fight — англ.). Фото с окровавленным экс-президентом с поднятой вверх рукой в окружении спецслужб и на фоне развевающегося американского флага мгновенно стало вирусным.
Люди на митинге, поняв, что Дональд Трамп выжил, выдохнули и взорвались криками радости. Экс-президент уходил под крики «США! США!». Перед тем как зайти в служебный автомобиль, он еще раз поднял руку вверх, обещая продолжать борьбу.
Как выяснилось позднее, нападавшего успели заметить местные жители. Они пытались предупредить спецслужбы о подозрительном человеке в обмундировании на крыше, но предотвратить трагедию не успели. После по сети стали ходить видеоролики с устраненным снайперами стрелком. Сообщалось также, что рядом с застреленным была найдена штурмовая винтовка AR. «ФБР идентифицировало Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в заявлении ФБР, которое приводит CNN.
Вопрос о том, как нападавший умудрился беспрепятственно залечь на крыше рядом с предвыборным митингом, будет не раз подниматься в ходе расследования, которое взяло на себя ФБР.
В ходе пресс-конференции спецагент ФБР Кевин Рожек, отвечая на вопрос о возможных ошибках спецслужб в приготовлении к митингу, заявил: «Необходимо провести расследование, чтобы определить, были ли какие-то сбои. На самом деле, мы не можем это комментировать в настоящее время».
Бюро также сообщило, что будет сотрудничать с Секретной службой, а также разными правоохранительными органами местного и государственного уровня. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что расследование также проводят агенты ATF (Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам).
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поручит провести полное расследование нападения, поскольку «американский народ заслуживает знать правду». «Мы пригласим директора Секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из Министерства внутренней безопасности и ФБР явиться на слушания в наши комитеты как можно скорее», — добавил он.
Сам Дональд Трамп после произошедшего отправился в местный госпиталь. Когда примерно через два часа врачи удостоверились, что жизни и здоровью политика ничего не угрожает, он сразу же появился в информационном пространстве. «Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию… я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека (на тот момент было известно только об одном пострадавшем.— “Ъ”), который получил тяжелые ранения», — написал господин Трамп на странице своей соцсети Truth Social.
«Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, поэтому я тогда понял, что происходит», — поделился своими впечатлениями экс-президент. И завершил свое сообщение фразой «Боже, храни Америку!».
Позже комитет Республиканской партии сообщил: несмотря на произошедшее, Дональд Трамп не намерен менять свои планы по участию в съезде республиканцев, где он официально станет кандидатом в президенты от этой партии.
В истории США было несколько покушений на президентов и кандидатов в президенты. Все они произошли достаточно давно. Четыре покушения — на Авраама Линкольна (1865), Джеймса Гарфилда (1881), Уильям Маккинли (1901) и Джона Кеннеди (1963) — завершались гибелью президентов. В 1981 году покушение было совершено на Рональда Рейгана, его удалось спасти благодаря вовремя сделанной операции. Что касается кандидатов в президенты, то в 1968 году в результате покушения погиб выдвигавшийся тогда Роберт Кеннеди — отец независимого кандидата в президенты на выборах-2024 Роберта Кеннеди-младшего.