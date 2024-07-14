«Я сразу понял, что что-то не так»

Сам же Дональд Трамп уцелел, но вынужден был какое-то время находиться на земле, пока специальные службы устраняли угрозу — снайпера, залегшего за периметром на крыше. Только после того, как стрелок был ликвидирован, сотрудники охраны, взяв президента в кольцо, попытались вывести его с трибуны. Дональд Трамп ненадолго остановился, пытаясь совладать со слетевшей обувью, а затем попросил сопровождающих секунду подождать и поднял руку, сжатую в кулак. Некоторые очевидцы утверждали, что он произнес: «Бороться!» (fight — англ.). Фото с окровавленным экс-президентом с поднятой вверх рукой в окружении спецслужб и на фоне развевающегося американского флага мгновенно стало вирусным.