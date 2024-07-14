Покушение на Трампа. Главное

Стрельба велась с крыши сарая приблизительно в 120 м от сцены, откуда выступал Трамп. Она началась через несколько минут после выхода политика на сцену. Прозвучало две очереди выстрелов: сперва пять, затем еще три, следует из результатов анализа New York Times. Один из зрителей рассказал изданию о попытке предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа. На месте нападения нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.