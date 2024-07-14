Зеленский осудил покушение на Трампа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.
«Такому насилию нет оправдания», — написал он в X (ранее Twitter) и пожелал республиканцу скорейшего выздоровления.
На митинге Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, республиканец был ранен. По имеющейся сейчас информации, его жизнь находится вне опасности, ранение было легким — задето ухо. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы США, которая отвечает, в частности, за охрану первых лиц государства.