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Зеленский осудил покушение на Трампа

Украинский лидер пожелал экс-президенту США скорейшего выздоровления.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Такому насилию нет оправдания», — написал он в X (ранее Twitter) и пожелал республиканцу скорейшего выздоровления.

На митинге Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, республиканец был ранен. По имеющейся сейчас информации, его жизнь находится вне опасности, ранение было легким — задето ухо. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы США, которая отвечает, в частности, за охрану первых лиц государства.

Трамп Дональд