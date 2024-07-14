Зеленский осудил покушение на Трампа

На митинге Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, республиканец был ранен. По имеющейся сейчас информации, его жизнь находится вне опасности, ранение было легким — задето ухо. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы США, которая отвечает, в частности, за охрану первых лиц государства.