Вячеслав Федорищев в День российской почты обратился к сотрудникам отрасли

"Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! Ваша каждодневная работа обеспечивает связанность территорий, предприятий, организаций и человеческих судеб — всего того, без чего невозможно стабильное функционирование экономики и социальной сферы, единство страны и народа.

Особенно это важно сегодня, когда Россия отстаивает свое право на свободу, независимость и собственный путь развития в условиях проведения специальной военной операции и противодействия санкциям Запада. Ваш труд по доставке нашим бойцам почтовых отправлений в зону СВО заслуживает особой признательности. Посылки, письма из дома, детские рисунки — все это умножает силы защитников отечества, наполняет их уверенностью в том, что их любят и ждут, на них надеются, за них молятся.