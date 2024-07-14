Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников почты

Свои поздравления им направил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, на сегодняшний день в регионе функционирует 1280 отделений почтовой связи, участков курьерской доставки, магистральных сортировочных центров, автотранспортное предприятие. Здесь трудятся более семи тысяч сотрудников.
— Для поддержки наших земляков, находящихся в зоне СВО, в почтовых отделениях организовали бесплатные прием и пересылка писем и посылок, чтобы каждый военнослужащий ощущал внимание и заботу родных и близких, — отметил руководитель республики.
Отдельные слова благодарности Радий Хабиров направил ветеранам отрасли, которые являются примером преданности делу и трудолюбия.