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Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников почты

Сегодня, 14 июля, профессиональный праздник отмечают работники и ветераны почтовой связи Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Свои поздравления им направил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, на сегодняшний день в регионе функционирует 1280 отделений почтовой связи, участков курьерской доставки, магистральных сортировочных центров, автотранспортное предприятие. Здесь трудятся более семи тысяч сотрудников.

— Для поддержки наших земляков, находящихся в зоне СВО, в почтовых отделениях организовали бесплатные прием и пересылка писем и посылок, чтобы каждый военнослужащий ощущал внимание и заботу родных и близких, — отметил руководитель республики.

Отдельные слова благодарности Радий Хабиров направил ветеранам отрасли, которые являются примером преданности делу и трудолюбия.

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