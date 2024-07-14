В Раде заявили, что Сырский не верит в победу Киева

Безуглая опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.
«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле», — написала Безуглая.
По словам Безуглой, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заявляет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.
Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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