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В Раде заявили, что Сырский не верит в победу Киева

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила на своей странице в соцсети Facebook*, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.

Источник: AP 2023

Безуглая опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле», — написала Безуглая.

По словам Безуглой, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заявляет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.

Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.