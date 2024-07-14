Глеб Никитин: «Сегодня у рыбалки в Нижегородской области огромное число поклонников»

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин направил поздравления с Днем рыбака.
«Рыболовство исторически играло значимую роль в жизни региона. На берегах рек и озер жили умелые рыболовы, прекрасно знавшие свое дело. Это нашло отражение в чертах характера. Рыбалка всегда требует от человека особых качеств — выдержки, нацеленности на результат, умения нестандартно мыслить. Рыба стала и важной составляющей волжской кухни, определив ее самобытность», — подчеркнул глава региона.
Председатель Нижегородского правительства отметил, что в Нижегородской области рыбалка популярна у представителей множеств профессий и возрастов.
«У нас проводятся и яркие, масштабные мероприятия. Достаточно вспомнить “Чкаловскую рыбалку”, привлекающую людей из разных регионов страны. Большое значение имеет и профессиональная работа рыбаков, рыбных хозяйств. Настоящих рыбаков отличает бережное отношение к природе, понимание ее законов. В этот праздник желаю всем рыбакам никогда не терять интереса к рыбалке, любить и ценить родные озера и реки! Здоровья и вам сил для новых достижений!», — подытожил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
СПРАВКА.
День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля. Такое время выбрано потому, что именно в этот день в 1920 году вышел в рейс в Баренцево море первый промысловый траулер СССР — «Зубатка». Командиром судна был Федор Михайлович Михов.
В этот день рыбаки съезжаются на берега водоёмов для получения удовольствия от активной рыбалки; часто проводятся соревнования рыбацких бригад. Состязания в основном проводятся на основе любительской рыбной ловли.