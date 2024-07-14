Глеб Никитин: «Сегодня у рыбалки в Нижегородской области огромное число поклонников»

«У нас проводятся и яркие, масштабные мероприятия. Достаточно вспомнить “Чкаловскую рыбалку”, привлекающую людей из разных регионов страны. Большое значение имеет и профессиональная работа рыбаков, рыбных хозяйств. Настоящих рыбаков отличает бережное отношение к природе, понимание ее законов. В этот праздник желаю всем рыбакам никогда не терять интереса к рыбалке, любить и ценить родные озера и реки! Здоровья и вам сил для новых достижений!», — подытожил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.